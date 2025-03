George Glezmann, detenuto in Afghanistan per più di due anni, è stato rilasciato dai talebani e sta facendo ritorno negli Stati Uniti.

George Glezmann, 66 anni, cittadino americano imprigionato in Afghanistan da oltre due anni, è stato liberato dai talebani e sta già tornando negli Stati Uniti. La notizia è stata confermata a CNN da una fonte vicina alla vicenda.

Chi è George Glezmann

George Glezmann, un cittadino statunitense di 66 anni originario di Atlanta, è stato arrestato dai talebani il 5 dicembre 2022 mentre si trovava in Afghanistan per motivi turistici. Lavorando come meccanico aereo per Delta Airlines, Glezmann è un appassionato viaggiatore con un forte interesse per l’antropologia e la scoperta di nuove culture, avendo visitato oltre 100 Paesi nel corso della sua vita.

Le condizioni di detenzione di Glezmann sono state descritte come estremamente dure. I senatori statunitensi Jon Ossoff e Raphael Warnock hanno riferito che era rinchiuso in una cella di nove piedi per nove piedi con altri prigionieri. Fino a luglio 2024, l’uomo non aveva ricevuto visite consolari da parte di funzionari americani e poteva effettuare solo sette telefonate al mese, per un totale di 54 minuti, esclusivamente con la sua famiglia.

“Il rilascio di George è un passo positivo e costruttivo. È anche un promemoria che altri americani sono ancora detenuti in Afghanistan”, ha commentato il segretario di stato Marco Rubio.

Nel frattempo, Trump ha dichiarato che proseguirà il suo impegno senza sosta per ottenere la liberazione di tutti gli americani detenuti ingiustamente in ogni parte del mondo.

Talebani rilasciano George Glezmann dopo 2 anni: perché era detenuto

Secondo due funzionari americani, i talebani hanno accettato di liberare Glezmann in cambio di migliori relazioni con Washington, rinunciando alla richiesta di ottenere estremisti detenuti negli Stati Uniti.

Il ministro degli Esteri talebano, Amir Khan Muttaqi, ha incontrato alcuni rappresentanti americani, tra cui l’inviato Adam Boehler, a Kabul. Dopo oltre 832 giorni di prigionia, Glezmann è stato liberato grazie ai negoziati diretti, con la mediazione del Qatar. La liberazione è stata vista come un “gesto di buona volontà” verso gli Stati Uniti. Glezmann ha poi lasciato l’Afghanistan per gli Stati Uniti, accompagnato dall’inviato Boehler.

Questa mattina, il portavoce del Ministero degli Esteri afghano ha pubblicato le fotografie di Boehler e dell’ex ambasciatore statunitense in Afghanistan, Zalmay Khalilzad, mentre incontravano i funzionari talebani.

“Oggi è un bel giorno. Siamo riusciti a ottenere il rilascio di un cittadino americano dopo due anni di detenzione a Kabul”, ha dichiarato su X Khalilzad.

Il suo caso ha suscitato grande attenzione internazionale, con la famiglia e i sostenitori che hanno richiesto il suo rilascio, evidenziando il suo desiderio di esplorare il mondo. Glezmann è il terzo cittadino americano liberato dall’Afghanistan nel 2025, dopo Ryan Corbett e William McKenty, rilasciati a gennaio in uno scambio di prigionieri.