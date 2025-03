Filippo Turetta trasferito tra i detenuti comuni: nuova sistemazione in carcere

Filippo Turetta trasferito tra i detenuti comuni: nuova sistemazione in carcere

Filippo Turetta, condannato per l'omicidio di Giulia Cecchettin, è stato trasferito dalla sezione "protetti" a quella di media sicurezza.

Filippo Turetta, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin, è stato trasferito in una nuova sezione del carcere di Verona. Il 23enne è stato spostato dall’area ‘protetti’ a quella di media sicurezza, tra i detenuti comuni. I legali sono preoccupati per questo cambio di cella.

Filippo Turetta cambia cella: spostato tra detenuti comuni

Questa decisione non ha convinto i suoi legali, Giovanni Caruso e Monica Cornaviera, che hanno presentato una denuncia alla Procura, esprimendo preoccupazione per la sicurezza del loro assistito. Gli avvocati richiedono che Turetta venga riportato, almeno per il momento, nella sezione precedente.

Il trasferimento sarebbe stato causato principalmente dal sovraffollamento della sezione riservata ai detenuti per reati di grave rilevanza sociale, oltre che dalla decisione di continuare il percorso di recupero di Turetta nelle altre aree del carcere.

Le motivazioni dell’ergastolo a Filippo Turetta

A giorni verranno comunicate le motivazioni della condanna all’ergastolo di Filippo Turetta per l’omicidio di Giulia Cecchettin. La Corte d’Assise di Venezia ha confermato l’aggravante della premeditazione, ma ha escluso quelle per crudeltà e stalking. Sarà fondamentale analizzare le ragioni alla base dell’esclusione delle aggravanti, poiché potrebbero influire sulla decisione della difesa di fare ricorso.