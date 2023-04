Tara: "Sono una nonna, ma frequento uomini più giovani di mio figlio"

Tara lo ha detto chiaramente: “Sono una nonna, ma frequento uomini più giovani di mio figlio”. L’affascinante 49enne Usa ammette su Twitter di prediligere partner di età molto più bassa e grazie ad i social network, Twitter, Facebook ed Instagram, la donna ha dato una nuova rotta alla sua esistenza. Da quanto si apprende lei, Tara, è un’affascinante nonna di 49 anni che ha usato i social per uscire con uomini più giovani di suo figlio di 29 anni.

“Nonna ma frequento uomini più giovani”

Ovviamente questo suo comportamento ha suscitato sia critiche che complimenti. Ma lei non fa come alcune donne che cercano di nascondere la loro età, perciò Tara mostra con orgoglio la sua. E lo ha fatto con tanta convinzione che, presentandosi come “nonna affascinante” ha raccolto in poco tempo oltre 845.000 follower sui social. Dai media si apprende che Tara ha avuto quattro figli da quando aveva 19 anni, ma questo non le ha impedito di avere dell’amore un’idea molto giovanile.

“Tra soli 10 anni avrò 58 anni”

Ecco cosa ha scritto: “Tra soli 10 anni avrò 58 anni e due nipoti adolescenti. Sarà difficile per i miei figli chiamare il mio fidanzato (o marito, se sarà fortunato) come “papà”. Probabilmente sarà più giovane di loro!”. Dal canto loro i follower di Tara sono rimasti affascinati dalla sua bellezza e dalla sua modernità nell’affrontare il “tabù” dell’età. Per lei la vita oggi è “un’opportunità per invecchiare con grazia, come un buon vino”.