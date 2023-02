Sanremo, Amadeus raggiunge un milione e 200mila follower: nuovo selfie con Morandi

Il conduttore e direttore aristico del festival di Sanremo Amadeus sta facendo sempre più progressi sui social.

Da quando ha aperto il profilo Instagram il suo numero di follower non ha smesso di crescere, tanto che è stato annunciato nel corso della terza serata di giovedì 9 febbraio che ormai ha raggiunto quota 1,2 milioni di follower. Il momento è stato immortalato con un selfie con il “navigatissimo” Gianni Morandi.

La terza puntata del Festival di Sanremo era iniziata in grande stile con una diretta condivisa su Instagram. Fin qui tutto bene se non fosse che Amadeus, una volta iniziato a condurre, si è completamente dimenticato di interrompere il collegamento social. Non si sono fatti attendere i commenti dei diversi utenti, tra cui anche Fiorello o ancora Chiara Ferragni: , “Min*hia di mareeeee” e ancora “Ma ti sentiii”.

Ad ogni modo al conduttore del Festival è stato tutto perdonato e la puntata ha potuto proseguire.

Alessandro Siani: “Il festival dei selfie”

Poco dopo è salito sul palco Alessandro Siani. Quest’ultimo, nemmeno a dirlo, ha colto l’occasione per parlare del legame con la tecnologia: “Questo è il festival del selfie, dietro le quinte stanno tutti li a fotografarsi, la gente fuori al teatro.

C’è gente che fa foto con chiunque, con il portiere della reception di Al Bano. Ho visto uno che si è fatto la foto con uno che si era fatto la foto con Mengoni”.