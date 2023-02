Sanremo, Lazza dona i fiori alla mamma: "Lei è la persona più importante"

Il festival è fatto soprattutto da tante emozioni ed è proprio quello a cui abbiamo assistito al termine dell’esibizione di Lazza.

Il giovanissimo artista dopo aver ricevuto il mazzo di fiori è sceso dalla platea, quindi si è diretto verso la madre e le ha donato i fiori: “Adesso scendo da qui e devo portare i fiori alla persona più importante per me. Mia madre è speciale”, ha affermato.

Un abbraccio che vale più di mille parole

Tutto è avvenuto quando Amadeus è tornato sul palco con il consueto mazzo di fiori. È stato a quel punto che Lazza ha avuto la bellissima intuizione di regalare il mazzo alla madre. È andato in cerca del genitore. Non appena l’ha ritrovata è arrivato l’abbraccio tra i due. Ad un certo punto Amadeus si è rivolto alla donna e le ha chiesto come si chiamasse.

Abbiamo scoperto che il suo nome è Francesca, infine l’uscita di scena a cui è seguito l’abbraccio.

Chi è Lazza

Tra i giovani senz’altro più promettenti della sua generazione, Lazza è in gara con Cenere, brano arrangiato da Dardust e Jacopo Lazzarini. Il suo album Sirio è stato uno dei più venduti nel 2022. Nella serata duetti lo vedremo esibirsi com Emma Marrone. Il brano che verrà portato sul palco è “La fine” di Nesli.