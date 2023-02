Tarli del legno come eliminarli con il fai da te

i metodi naturali come la lavanda o l'eucalipto, insieme a un repellente come Ecopest Home, allontanano i tarli del legno da casa.

Durante il giorno o la notte è possibile sentire dei rumori, rosicchiamenti dovuti sicuramente alla presenza dei tarli del legno nella propria casa. Questi insetti distruggono e danneggiano il mobilio della casa nutrendosi proprio di questo materiale. Vediamo come si possono eliminarli con metodi naturali fai da te e soluzioni semplici.

Tarli del legno in casa

Sono insetti che possono essere un vero e proprio problema se si trovano in casa dal momento che i tarli del legno arrivano a rosicchiare qualsiasi oggetto o mobile realizzato con questo materiale. Sono insetti molto piccoli che, come dice il nome, si nutrono della polpa del legno di mobili, infissi, parquet, arrivando a creare seri problemi alle abitazioni.

Gli esemplari possono arrivare a una lunghezza di qualche centimetro andando a distruggere mobili e anche superfici in legno. Non rappresentano un pericolo per l’uomo dal momento che sono innocui, ma possono sicuramente causare difficoltà all’arredamento di casa dal momento che arrivano a rosicchiare oggetti in legno, porte, ecc.

Sono di diverse tipologie: alcuni esemplari sono noti come tarli della morta per il rumore che fanno nel momento in cui rosicchiano il legno oppure vi sono specie come i capricorni del legno che hanno dimensioni più grandi al punto da raggiungere i 5 cm e anche loro fanno rumore durante il rosicchiamento e danneggiamento di questo materiale.

Oltre al legno, i tarli del legno si nutrono di sostanze come la cellulosa e la legnina. Qualora si notasse un mobile danneggiato significa che il tarlo ha già agito e il mobile potrebbe anche presentare dei danni come dei piccoli fori che sono il passaggio di questi insetti per deporre le uova. In quel caso, è meglio cercare di intervenire immediatamente prima di peggiorare la situazione.

Tarli del legno: come fare

Non appena ci si rende conto del danneggiamento di un mobile o di qualche altro suppellettile causato dai tarli del legno, è bene agire subito in modo da evitare altre problematiche e provare a salvaguardarlo prima che sia troppo tardi. Provare a tappare i fori può essere un buon metodo per evitare che si deteriori ulteriormente.

Esistono poi una serie di rimedi considerati particolarmente efficaci per evitare che entrino in casa e arrivino a distruggere il mobilio. Sono tutte soluzioni naturali che evitano di arrecare danni alla salute dal momento che risultano privi di sostanze chimiche e dannose. Per esempio, l’eucalipto è considerato un nemico di questi insetti.

In questo caso, si potrebbe cospargere su un panno dell’olio essenziale a base di eucalipto da passare sui polveri evitando così che, appena sentono l’odore, si allontanino immediatamente. Si possono anche raggiungere gli angoli maggiormente nascosti della casa dove i tarli del legno si annidano andando a creare delle vere e proprie infestazioni.

Ci sono poi altre soluzioni ecologiche come la lavanda con cui preparare una soluzione insieme a dei pezzi di sapone per allontanarli. Un’altra soluzione efficace è sicuramente l’aceto con cui lavare, insieme a un po’ di acqua e a delle gocce di olio essenziale di lavanda, i cassetti, gli armadi e altri mobili in legno in modo che neanche si avvicinino.

Tarli del legno: come eliminarli

Per allontanare ed eliminare i tarli del legno bisogna adottare soluzioni che siano sicure ed efficienti, oltre che durature nel tempo. Per questa ragione, la soluzione maggiormente indicata è Ecopest Home, un repellente che protegge la casa e la famiglia dalla presenza di questi parassiti garantendo così un ambiente accogliente e ospitale.

Protegge la famiglia e gli animali domestici h24 7 giorni su 7 senza conseguenze o effetti collaterali, a differenza dei prodotti chimici che si trovano in commercio. Un dispositivo tecnologico che si basa sulla presenza degli ultrasuoni per allontanarli ed evitare che possano avvicinarsi alla casa dal momento che copre spazi molto ampi in un raggio di circa 250 metri quadrati.

Molto semplice da usare poiché basta collegarlo alla presa di corrente. Un investimento potente ed efficace per ogni insetto perché questo repellente naturale agisce contro ogni insetto che può entrare in casa: che siano cimici, scutigere, ma anche tarli del legno, appunto, tarme del cibo, compreso i roditori.

