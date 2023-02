Tarlo del legno rumore: come riconoscerlo

Per evitare di sentire il rumore del tarlo del legno, è bene affidarsi a un repellente naturale che lo tiene lontano per la sicurezza della casa.

Quando si dorme durante la notte o anche durante il giorno può capitare di sentire un ticchettio molto simile all’orologio. Non si tratta però delle lancette, bensì di un insetto come il tarlo del legno che rosicchia i mobili e l’arredamento in questo materiale causando problemi alla casa. Scopriamo come riconoscerlo e il comportamento adatto.

Tarlo del legno rumore

Questo insetto che si intrufola in casa distruggendo qualsiasi materiale e mobilio realizzato in legno, non si riconosce soltanto per la segatura che lascia sul pavimento, ma anche per il suo rumore. Infatti, il tarlo del legno emette un rumore che ricorda molto il ticchettio o rosicchiamento dovuto appunto alle travi in questo materiale che rosicchia.

Si tratta di un rumore dovuto a mobili o arredamenti in legno che rosicchia dal momento che è ghiotto di questo materiale. Nella fase larvale, in attesa di crescere e divenire adulto, va a scavare delle lunghe gallerie nutrendosi proprio del legno. Nel momento in cui si nutre, la maggior parte delle specie non emette rumore, tranne due esemplari.

I vari esemplari di tarlo del legno tendono a distinguersi anche per il rumore che è molto diverso. La specie nota come “orologio della morte”, una delle più grandi di questa famiglia, emette un rumore, un ticchettio ritmico che ricorda quello di un orologio dalle frequenze precise per richiamare il sesso femminile e, quindi, la pratica del corteggiamento.

L’altro esemplare emette un rumore che è proprio tipico del rosicchiamento, quindi del fatto che stia rosicchiando del legno. Il rumore di questo insetto così dannoso per il mobilio e arredamento della casa è maggiormente udibile durante l’orario notturno.

Tarlo del legno in casa: cause

Un insetto molto piccolo, ma in grado di essere un vero e proprio danno per la casa dal momento che si intrufola all’interno andando a rosicchiare qualsiasi oggetto che trovi in legno. Dal mobilio alle travi passando per la moquette, sono alcune delle cose che il tarlo del legno adora e che consuma per la sua sopravvivenza.

La casa è il luogo, l’habitat preferito in cui entrare perché qui trova tutto ciò che è necessario al suo sostentamento. Alcune condizioni come l’età del legno, la morbidezza del materiale, ma anche il fattore umidità, insieme alla condizione del mobile e alla temperatura esterna, favoriscono la presenza di questo insetto nella propria abitazione.

l’ambiente umido è sicuramente la zona che prediligono dal momento che qui arriva anche a riprodursi e prosperare. Per questa ragione, è molto utile cercare di deumidificare e areare questi ambienti in modo che il tarlo del legno non possa entrare in casa e causare danni ai mobili e agli oggetti realizzati in questo materiale.

Bisogna anche cercare di evitare l’acquisto di mobili dal mercatino dell’usato perché alcuni di questi oggetti d’arredo possono essere già rosicchiati e si rischia così una nuova infestazione. I legni dalle superfici rugose sono molto amati perché qui possono deporre le uova a differenza di quelli lisci e lucidi non particolarmente idonei.

Tarlo del legno: rimedio

