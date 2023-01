Tarli del legno: i migliori rimedi naturali per eliminarli

Quando si puliscono i mobili è possibile notare dei buchi o dei fori in questi complementi d’arredo. Questo difetto non è dovuto al un materiale usurato, quanto alla presenza dei tarli del legno, insetti che ne sono ghiotti compromettendone lo stato. Vediamo i metodi naturali per eliminarli ed evitare questi danni.

Tarli del legno

Sono noti per essere insetti xilofagi, ovvero mangiatori del legno ed è facile riconoscere i tarli del legno per via dei danni e dei buchi che si trovano nelle superfici realizzate in questo materiale dal momento che ne sono golosissimi. Sebbene siano innocui per l’uomo, costituiscono un problema e un grave danno ai mobili.

Il legno, ma anche il legname e altri componenti della cellulosa, sono i nutrienti necessari per la loro riproduzione e anche sopravvivenza. Il loro aspetto è di forma cilindrica e di colore marrone scuro con un rivestimento coriaceo che ricorda molto la corazza e possono raggiungere varie dimensioni a seconda della specie di appartenenza.

In casa possono davvero diventare un problema e un fastidio. Tra le specie più diffuse, vi sono i tarli dei mobili che si nutrono appunto di questo elemento d’arredo lunghi fino a 2-3 millimetri e gli esemplari di tarli delle travi, noti anche con il nome di capricorni delle case perché hanno antenne sviluppate con dimensioni che giungono fino ai 2 cm.

I fori nel legno, nelle superfici sono sicuramente il segno maggiormente evidente della presenza dei tarli del legno in casa propria oppure la presenza di segatura sul pavimento indica che questi insetti stanno facendo il loro lavoro. Per questa ragione, agire in maniera rapida è importante per efvitare danni ulteriori alle superfici in legno di casa.

Tarli del legno: cause

Sono animaletti alquanto fastidiosi noti per essere giotti del legno, da qui appunto il nome di tarli del legno che apprezzano molto gli elementi, i mobili e i complementi d’arredo realizzati in questo materiale. Infatti, la presenza in casa di mobili, di infissi in questo materiale fa sì che entrino per rosicchiare e causare ingenti danni.

Scavano all’interno del legno creando delle gallerie, ma in questo modo vanno sicuramente a compromettere la stabilità e longevità di certi prodotti. L’ambiente delle case e degli appartamenti è molto caldo e quindi favorevole alla proliferazione di questi insetti per cui giungono nelle abitazioni alla ricerca di tepore.

Il mobilio, gli infissi, i serramenti, ma anche le travi, i battiscopa, i rivestimenti e altri suppellettili in questo materiale fa sì che l’abitazione sia il luogo e habitat ideale dove sostare e cibarsi. Oltre ovviamente al materiale in legno, si cibano anche di vimini, bambù e compensato, quindi è bene tenere gli oggetti in questo materiale lontani in modo da evitare la loro presenza in casa.

Prediligono il caldo, l’umido e il buio e queste condizioni climatiche non fanno che accelerare la loro presenza in casa. La presenza del vapore acqueo, ma anche le infiltrazioni di umidità sono favorevoli al loro insediamento in casa. In inverno, poi il riscaldamento rende le abitazioni particolarmente accoglienti al punto da facilitare il loro processo riproduttivo.

Tarli del legno: rimedio naturale

