Tragedia a Tavazzano con Villavesco: una bimba di quattro mesi è stata trovata morta nella propria abitazione. L’episodio ha sconvolto la comunità locale e ha subito avviato accertamenti da parte delle autorità.

Tragedia a Tavazzano con Villavesco: morta una bimba di quattro mesi

Nella mattina del 18 dicembre, Tavazzano con Villavesco, un piccolo comune lombardo di circa 6.000 abitanti, è stata scossa da un evento drammatico: una bambina di appena quattro mesi è stata trovata priva di vita nella sua abitazione.

Al momento del tragico episodio, in casa sarebbero stati presenti solo la madre, di origini egiziane, e la piccola.

Stando alle prime ricostruzioni riportate dal Corriere, la neonata stava bene fino a poche ore prima del decesso, quando era stata allattata e sistemata a dormire vicino alla madre. Solo al risveglio la donna si è resa conto che la bimba non respirava più e ha subito chiamato il 118: i soccorritori, giunti sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvarla.

Dramma a Tavazzano con Villavesco, trovata morta in casa una bimba di quattro mesi: le prime ipotesi

La vicenda ha profondamente colpito la comunità locale e la Procura ha subito disposto l’esecuzione di un’autopsia, svolta dall’Istituto di Medicina Legale di Pavia il 23 dicembre. Gli accertamenti serviranno a stabilire le cause del decesso e a verificare se si tratti di un caso di morte improvvisa in culla (SIDS), una condizione che colpisce i neonati senza che vi sia una malattia specifica diagnosticabile.

La procedura prevede l’esclusione di tutte le altre possibili cause di morte, comprese malformazioni o eventi esterni, prima di poter confermare la diagnosi.