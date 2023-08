Da sabato 5 agosto parte il progetto sperimentale del taxi gratis all’uscita delle discoteche. In 6 noti locali dell’intrattenimento i giovani potranno sottoporsi all’alcoltest e, in caso di esito positivo, potranno salire a bordo di una vettura per tornare a casa in sicurezza.

Taxi gratis per chi ha bevuto troppo: il nuovo progetto sperimentale prende il via

Il protocollo d’intesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prende il via con un progetto sperimentale. L’esperimento comincia nel primo fine settimana di agosto con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle stragi del sabato sera e delle morti sulle strade.

Come funziona il taxi gratis

Un servizio simile era stato sperimentato anni fa in provincia di Bari, quando l’ente mise a disposizione dei giovani in discoteca un servizio navetta per rientrare a casa senza mettersi alla guida.

In questo caso l’obiettivo consiste nel rendere i fruitori delle discoteche maggiormente consapevoli sui rischi della strada. Infatti, a fine serata (o nottata) potranno sottoporsi al test alcolemico e, in caso di positività, potranno ritirare il ticket per un viaggio gratuito. I voucher saranno forniti dai gestori dei locali convenzionati con le compagnie di taxi o ncc.

Dove si potrà prendere il taxi gratis

Le discoteche dove sarà avviata la sperimentazione sono le seguenti: Mascara All Music di Mantova, Il Muretto di Jesolo Lido (Venezia); la Praja di Gallipoli (Lecce), Baia Imperiale a Gabicce Mare (Pesaro – Urbino), Naki Discoteca a Pavia; La Capannina di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

Solo la sperimentazione potrà fugare alcuni dubbi sul funzionamento di questo progetto. Inoltre il progetto ha bisogno di ulteriori chiarimenti, informazioni e adeguata campagna di comunicazione.