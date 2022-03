Tea party sull’Everest da Guinness world record: è il più alto del mondo

Tea party sull'Everest. Guinness World Record per un gruppo di scalatori che hanno bevuto thé caldo sul punto più alto del mondo.

A una distanza di 6496 metri dal livello del mare, un gruppo di scalatori ha tenuto un tea party da Guinness World Record in Nepal, riconosciuto quest’anno. Andrew Hughes, atleta di endurance nato a Seattle, Usa, ha avuto per primo l’idea di bere un thé nel punto più alto del mondo, quando la pandemia Covid aveva bloccato ogni tipo di viaggio.

“Le cose migliori della vita sono quelle condivise”, ha detto Huges, che spera di ispirare altri avventurieri a raggiungere i propri sogni “nonostante l’altezza della salita”. La spedizione per il tea party sul monte Everest non è stata esente da difficoltà, vista l’altitudine e la difficoltà di portare con sé il necessario per la sopravvivenza attraverso le cascate ghiacciate di Khumbu.

Un giorno il gruppo ha dovuto affrontare una grossa tempesta di neve, proprio quando era pianificato il tea party. I viveri per Huges e i suoi compagni sono arrivati in volo attraversando il mondo, trasportati al campo base su di uno yak e poi negli zaini sino alla cima del monte Everest. “Il record immortala per sempre un indimenticabile momento e una meravigliosa esperienza nella mia vita”, ha detto Huges.