Guinness World Record, uomo mangia per quasi 50 anni oltre 32mila Big Mac

Ha iniziato dagli anni Settanta e da lì in poi non ha più smesso: il racconto del particolare Guinness World Record con i Big Mac.

Donald Gorske ha fatto registrare un particolare Guinness World Record per aver mangiato qualcosa come 32.340 Big Mac: si tratta di un’avventura partita nel 1972 da quando era residente a Fond du Lac, nel Wisconsin (Stati Uniti):

Guinness World Record per numero di Big Mac mangiati, la storia di Donald

Il protagonista del record ha 67 anni e ha iniziato a mangiare il panino fin dagli inizi degli anni Settanta quando girava, in lungo e in largo, a bordo della sua moto. “Quando mi piace qualcosa, ci tengo sempre a fare il massimo” ha dichiarato al New York Post dopo la ratifica del record. L’uomo ha raccontato di essersi diretto al McDonald’s e di aver preso tre Big Mac, poi è salito in macchina e successivamente li ha mangiati.

Le “gesta” dell’uomo sono state descritte anche in un documentario mandato in onda diversi anni fa. “Dopo aver assaggiato il Big Mac per la prima volta ho pensato: probabilmente li mangerò per il resto della mia vita” ha ricordato Gorske.

Guinness World Record per numero di Big Mac mangiati, le parole del protagonista

Un processo costante nel tempo con due spuntini al giorno, rigorosamente a base di Big Mac.

Durante qualche giornata, invece, Donald ha raccontato di aver divorato fino a a nove hamburger con più strati. L’uomo ha lavorato come guardia carceraria e adesso è in pensione. Il suo hobby è stato coltivato ogni giorno fino a raggiungere il record dei 30mila Big Mac. Adesso il numero ha superato quota 32mila e Donald non vuole proprio saperne di smettere, anzi. L’uomo ha inoltre dichiarato di aver ogni contenitore e ricevuta del pagamento “organizzata in scatole e suddivisa per sacchetti e anno di acquisto“.

Tutto viene segnato rigorosamente su un calendario giornaliero.

Guinness World Record per numero di Big Mac mangiati, altri dettagli

L’uomo non è quindi sazio del record già raggiunto. L’abitudine dei due Big Mac al giorno potrebbe essere a lungo termine non salutare, ma Donald ha dichiarato di aver ottimi valori di glicemia e colesterolo. La guardia carceraria in pensione ha comunque dichiarato di aver mangiato soltanto panino, niente patatine fritte. Nel corso di un’intervista al The Post si è così espresso: “Sono sano come un cavallo. Peso 190 libbre e il mio colesterolo è 165”. Donald Gorske ha comunque dichiarato di camminare ogni giorno per diversi chilometri nel suo quartiere.