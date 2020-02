McDonald mette in vendita le candele al ketchup, cipolla e hamburger

Le insolite candele di McDonald saranno un successo o un fiasco? Sono all'odore di ketchup, formaggio, cipolla, manzo e pane.

Per omaggiare il suo più famoso panino, il Quarter Pounder (McRoyal Deluxe in Italia) McDonald ha creato un curioso prodotto: delle candele profumate il cui odore ricordi ciascuno degli ingredienti che compongono il panino, ovvero pane, ketchup, cipolla, formaggi, sottaceti, manzo.

McDonald ha creato le sue prima candele personalizzate, e sono ben lontane dai classici gusti cocco e vaniglia. La nota catena di fast food ha omaggiato il suo panino più famoso, il Quarter Pounder, sviluppando delle candele profumate che ricordino in tutto e per tutto l’odore degli ingredienti presenti nel panino. La trovata commerciale è stata pubblicizzata dalle pagine social della catena e in tanti hanno mostrato di apprezzare la curiosa idea. Per accaparrarsi una delle insolite fragranze sprigionate dalle candele di McDonald bisognerà recarsi in uno dei loro punti vendita, e scegliere tra i 6 gusti sprigionati dalle candele: pane, ketchup, cipolla, formaggi, sottaceti, manzo.





Non è la prima volta che delle candele “insolite” fanno incuriosire il web: l’attrice Gwyneth Paltrow attraverso il suo famoso sito ad esempio ha messo in commercio una candela il cui nome è “Come l’odore della mia Vagina”.

Il prodotto è andato sold out in poche ore, forse proprio per il suo stravagante nome. Sui social si è scatenata l’ironia dei fan dell’attrice ma non sono mancate anche polemiche e critiche per il nome da lei dato alla candela. Polemiche o no si è trattato di un clamoroso successo, e dell’oggetto si è parlato molto anche nei mesi a venire nonostante fosse sold out.