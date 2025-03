Oggi il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avuto una telefonata con il primo ministro canadese, Justin Trudeau, dopo che gli Stati Uniti hanno applicato al Canada dazi del 25%, con Ottawa che ha prontamente annunciato contromisure.

Il colloquio ha riguardato anche i dazi del 25% imposti da Washington sulle importazioni canadesi lo scorso martedì, ma si è concluso senza risultati concreti.

Nel corso della chiamata con Trudeau, Trump ha evidenziato la gravità della situazione, ribadendo che molte vite sono terminate a causa del fentanyl che entra negli Stati Uniti attraverso i confini con il Canada e il Messico. Nonostante le rassicurazioni di Trudeau sui progressi fatti, Trump è rimasto scettico, sostenendo che i miglioramenti siano ancora insufficienti. Il Presidente americano ha rivelato i dettagli della conversazione su Truth.

“La chiamata si è conclusa in ‘qualche modo’ amichevolmente! Non è stato in grado di dirmi quando si terranno le elezioni canadesi, il che mi ha incuriosito, tipo, cosa sta succedendo lì? Poi ho capito che sta cercando di usare questa questione per restare al potere. Buona fortuna Justin!”.