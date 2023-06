Telegram ha deciso di allinearsi ai principali social network, annunciando l’arrivo delle Stories, a partire da luglio. La funzionalità ora è in fase di test.

Telegram come Instagram: l’app introdurrà le stories da luglio

Telegram è pronto ad allinearsi ai principali social network, come Instagram e Facebook, con l’arrivo delle stories, a partire da luglio. A differenza della concorrenza, però, l’utente potrà scegliere tra diversi intervalli di tempo per visualizzare ogni storia, ovvero 6, 12, 24 o 48 ore. La maggior parte delle altre app fa scomparire le storie dopo 24 ore, quindi si tratta di una novità. A confermarla il ceo di Telegram, Pavel Durov, dal suo canale di aggiornamenti.

Telegram come Instagram: le novità

Durov ha spiegato che oltre la metà di richieste di nuove funzionalità avanzate dagli iscritti riguardava proprio le storie. “Inizialmente eravamo contrari a questa idea poiché le storie sono già ovunque. Tuttavia, Telegram non sarebbe Telegram se non ascoltasse i suoi utenti e non innovasse sui formati esistenti” sono state le sue parole. Telegram non farà visualizzare le storie a tutti, ogni utente potrà scegliere il pubblico di riferimento. Sarà anche possibile nascondere le storie pubblicate, spostandole nella lista “nascoste”nella sezione dei contatti. Al momento la funzionalità è infame di test, con il lancio globale che dovrebbe arrivare a luglio.