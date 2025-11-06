La conduttrice de "La Volta Buona" ha fatto chiarezza e ha risposto a domande davvero spinose: ecco le sue parole

La conduttrice de “La Volta Buona”, Caterina Balivo, ha concesso una lunga intervista per FanPage e ha parlato anche di Tele Meloni. Ecco le sue parole.

Caterina Balivo: dalle critiche alle querele

Caterina Balivo è stata intervistata dalla giornalista Eleonora D’Amore per FanPage, parlando di tantissimi argomenti e rispondendo anche a domande spinose. La conduttrice de “La Volta Buona” su Rai 1, ad esempio ha risposto a una domanda sulle critiche che spesso riceve, su quale ad esempio le ha fatto più male.

La Balivo ha così riposto: “di certe critiche rido, o meglio penso che certe cose vanno così e le lascio andare. Però se c’è qualcosa di lesivo allora lì non ce ne è per nessuno, può essere chiunque, io li attacco. In passato c’è stata una narrativa che non corrispondeva alla verità e quindi ho deciso di agire per vie legali.”

“TeleMeloni a La Volta buona?” Caterina Balivo risponde alle critiche e fa chiarezza

Durante l’intervista a FanPage, viene fatto notare a Caterina Balivo che ultimamente la Rai viene definita Tele Meloni, in quanto rispecchierebbe il clima politico dell’attuale governo. La conduttrice ha risposto così: “ti porto la mia esperienza: in tre anni non mi è stato mai chiesto né di evitare un argomento né di ospitare o non ospitare qualcuno. Abbiamo totale libertà con gli autori, mai ricevuto segnalazioni di alcun tipo. Questa libertà mi piace tantissimo e soprattutto è una cosa che se ripenso agli altri anni, è sempre stato così, non è una novità. Però questo in base al mio vissuto, dipende anche dal tipo di programma.”