Temperature giù in Canada e fenomeno del "vetro-ghiaccio", incidenti a catena

Temperature giù in Canada e fenomeno del “vetro-ghiaccio” che sta innescando incidenti a catena. In particolare la zona del Quebec è nella morsa di una depressione che ha causato il pericoloso fenomeno. Ma cosa accade? Che una grossa fetta del Canada, ed in particolare gli Stati dell’Ontario e del Quebec, sono stati interessati da un fenomeno molto temuto: il vetro-ghiaccio. Il “verglas” è quel tipo di precipitazione che avviene in forma liquida e che si verifica malgrado le temperature al suolo siano al di sotto dello zero.

In Canada il fenomeno del “vetro-ghiaccio”

Ma quando accade? Succede quando una massa d’aria calda sovrasta uno strato di aria molto fredda vicina al suolo. In quel caso in la pioggia entra a contatto con l’aria al di sotto dello zero e non diventa neve, ma attraversa l’aria e raggiunge una superficie dove diventa subito ghiaccio.

Cosa accade alla circolazione stradale

Ecco, lì per gli automobilisti sono dolori veri perché il fenomeno talmente repentino e massivo che ogni veicoli si ritrova praticamente a rischio di perdita di grip, con incidenti seriali e continuati praticamente ad ogni minuto. E il fenomeno può aanche danneggiare coltivazioni e innescare la caduta di alberi ed il crollo dei fili dell’alta tensione sempre a causa della pesantezza del ghiaccio.