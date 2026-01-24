Tempesta invernale negli Stati Uniti: oltre 12.000 voli cancellati e blackout

Una tempesta invernale di grandi proporzioni ha causato disagi in tutto il Paese, con migliaia di voli cancellati e situazioni di emergenza dichiarate.

Nel fine settimana, gli Stati Uniti sono stati travolti da una tempesta invernale senza precedenti, che ha portato con sé forti nevicate e temperature al di sotto dello zero. Le compagnie aeree hanno dovuto affrontare un’ondata di cancellazioni, con oltre 12.000 voli annullati, rendendo questo evento uno dei più significativi dal 2026.

La situazione è ulteriormente aggravata da blackout elettrici che hanno lasciato migliaia di persone senza energia.

Impatto sui trasporti

Il caos ha colpito in particolare il settore dei trasporti. Secondo i dati forniti da FlightAware, nella sola giornata di sabato sono stati cancellati oltre 3.700 voli, mentre per la giornata successiva si stimano oltre 8.200 cancellazioni. Gli aeroporti di Dallas-Fort Worth, Nashville e Charlotte Douglas hanno subito i maggiori impatti. A Oklahoma City, non è decollato nemmeno un volo, sia sabato che domenica.

Stato di emergenza nei vari Stati

In risposta alla gravità della situazione, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato lo stato di emergenza in ben nove Stati, tra cui Tennessee, Georgia e North Carolina. Attraverso un messaggio su Truth Social, Trump ha rassicurato i cittadini sull’impegno della FEMA, l’agenzia governativa responsabile della gestione delle emergenze, per garantire la sicurezza e il supporto alle aree colpite.

Le conseguenze della tempesta

La tempesta, descritta dai meteorologi come insolitamente estesa e duratura, è stata causata dall’arrivo di una massa d’aria artica proveniente dal Canada. Le temperature hanno raggiunto i -6°C a Dallas, mentre in altre regioni come la Louisiana e il Texas, oltre 50.000 abitazioni sono rimaste senza elettricità. In particolare, i dati di poweroutage.us segnalano che circa 57.000 persone in Texas e 43.000 in Louisiana hanno vissuto questa scomoda situazione.

Previsioni e avvertimenti

Le autorità temono ulteriori blackout a causa del peso del ghiaccio accumulato sulle linee elettriche e sugli alberi. Inoltre, la tempesta continua a muoversi verso il nord-est, e le previsioni indicano che le condizioni climatiche rimarranno critiche per diversi giorni. Le autorità locali hanno invitato i cittadini a limitare gli spostamenti non essenziali e a seguire i comunicati ufficiali per rimanere aggiornati sulla situazione.

Riflessioni finali

Questa tempesta invernale ha messo in evidenza la vulnerabilità del sistema di trasporti e della rete elettrica negli Stati Uniti, rivelando come eventi meteorologici estremi possano avere un impatto significativo sulla vita quotidiana delle persone. Non solo i disagi ai trasporti e le interruzioni di corrente, ma anche le ripercussioni economiche e sociali sono aspetti che richiederanno un’attenzione particolare nelle prossime settimane.