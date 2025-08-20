Alessio e Sonia M. sono stati senza dubbio la coppia più chiacchierata dell’ultima edizione di “Temptation Island“. Ora ecco l’ultima clamorosa indiscrezione sulla coppia.

Temptation Island: dove sono finiti Alessio e Sonia M.?

L’ultima edizione di “Temptation Island” è stata un vero e proprio successo, senza dubbio una delle più seguite degli ultimi anni.

Tra le coppie più chiacchierate abbiamo sicuramente quella formata da Alessio Loparco e Sonia Mattalia che, in realtà, erano usciti da separati dal programma, praticamente subito. Ma si sa, la vita è imprevedibile e, durante la puntata del reality “Un mese dopo…” abbiamo appreso che i due erano tornati insieme. Ecco che oggi arriva una clamorosa nuova indiscrezione.

Temptation Island, colpo di scena: segnalazione inaspettata su Alessio e Sonia

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione davvero clamorosa su Alessio e Sonia M. di “Temptation Island“. Di cosa si tratta? Scopriamolo subito insieme. Una fonte anonima sostiene che: “lui sta prendendo la cresima perché si devono sposare“. Quindi, nonostante le difficoltà che hanno dimostrato comunque di avere all’interno della coppia, i problemi di lui con la famiglia e la cancellazione di entrambi dall’ordine degli avvocati, sembra che presto, invece, Alessio e Sonia pronunceranno il fatidico sì. Staremo a vedere!