Temptation Island torna a far parlare di sé, e questa volta al centro dell’attenzione c’è Alessio Loparco. Tra sospetti, gesti inaspettati e colpi di scena dietro le telecamere, la verità su di lui ha lasciato i fan completamente increduli. Ecco cosa è successo.

Temptation Island, Alessio Loparco e Sonia Mattalia: la rinuncia alla carriera

Alessio e la compagna Sonia Mattalia hanno preso una decisione che ha sorpreso molti: il 12 giugno 2025, prima della messa in onda del reality, si sarebbero cancellati dall’Ordine degli avvocati.

Come riportato da Oggi, la scelta potrebbe essere legata al rischio di sanzioni disciplinari per la partecipazione a Temptation Island, mentre altri ipotizzano un vero e proprio passo verso il mondo dello spettacolo. Sonia avrebbe già messo in vendita lo studio legale, e Loparco rimosso la targa del suo studio.

Temptation Island, la clamorosa verità su Alessio Loparco

Al centro dell’attenzione dell’ultima stagione di Temptation Island, Alessio Loparco continua a far parlare di sé anche lontano dalle telecamere. I suoi genitori, Pietro e Rosa, raccontano a Oggi la preoccupazione per i mesi di silenzio del figlio:

“Alessio siamo sempre stati orgogliosi di te e lo siamo ancora di più oggi dopo averti visto in tv, ma perché tu ti stai dimenticando di noi? Sono sette mesi che sei sparito, non rispondi alle nostre telefonate e ai nostri messaggi. Ma perché? Non farci soffrire inutilmente. Non vogliamo disturbarti, fatti pure la tua vita. Facci solo sapere che stai bene, sei felice e anche noi staremo meglio”.

Già durante le puntate di Temptation Island erano emersi indizi di un rapporto complesso tra Alessio e la sua famiglia, seppur in maniera non approfondita. I messaggi e le tensioni mostrate in TV lasciavano intravedere difficoltà nei legami con i genitori, un tema che oggi torna al centro dell’attenzione con l’appello pubblico di Pietro e Rosa. Il silenzio di Alessio e la sua decisione di allontanarsi sembrano confermare che, al di là del reality, le dinamiche familiari restano un nodo irrisolto nella sua vita.