Un’ex tentatrice dell’edizione 2024 di “Temptation Island” ha ritrovato l’amore? Scopriamo insieme di chi stiamo parlando e tutti i dettagli.

Temptation Island, ex tentatrice ha trovato l’amore?

I protagonisti delle varie edizioni di “Temptation Island“ finiscono spesso al centro del gossip, anche quando il reality dei sentimenti è finito. Ora lo scoop riguarda un’ex tentatrice dell’edizione 2024, ovvero Marika Randazzo.

La ricordate? Durante il reality si era avvicinato a Lino Giuliano, fidanzato di Alessia Pascarella. Una volta però terminato il programma, Marika e Lino avevano chiuso dopo poco il loro flirt. Ora ecco che per la bella ex tentatrice pare ci sia un nuovo amore! Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Temptation Island, chi è il nuovo amore di Marika Randazzo?

Dopo la fine di “Temptation Island 2024” e il breve flirt con Lino Giuliano, ecco che per l’ex tentatrice Marika Randazzo è tornato l’amore. Il fortunato? Josh Rossetti, fratello di Greta Rossetti, la single che aveva conquistato il cuore di Mirko Brunetti e dato via l triangolo amoroso con Perla Vatiero. Josh si era fidanzato con Monia La Ferrera, gieffina assieme a Perla e Greta e, se vi ricordate, era stato querelato da Gabriele Parpiglia per comportamento aggressivo nei suoi confronti, oltre che in quelli di Massimiliano Varrese. Ora pare che Josh abbia appunto ritrovato l’amore con Marika.