Una coppia di Temptation Island si è lasciata ancora una volta. Stiamo parlando di Floriana Angelica e Federico Rasa, partecipanti della nona edizione del programma delle tentazioni.

Temptation Island: Floriana Angelica e Federico Rasa si sono lasciati

Storia d’amore al capolinea per Floriana Angelica e Federico Rasa. I due, che hanno partecipato alla nona edizione di Temptation Island, si sono lasciati ancora una volta. A confermare la rottura è stato il ragazzo che, incalzato dai fan, ha ammesso che la sua relazione è finita.

Floriana Angelica e Federico Rasa: perché si sono lasciati?

I fan immaginavano che Floriana e Federico si fossero lasciati, visto che da qualche tempo non si seguivano più sui social. L’ennesimo ritorno di fiamma era arrivato circa un mese fa, ma, a quanto pare, l’idillio non ha retto molto. “La storia non andava più“, ha ammesso Rasa. Anche se il ragazzo non è entrato nei dettagli, è chiaro che la relazione è finita per incomprensioni caratteriali, già evidenti tra l’altro ai tempi di Temptation Island. Una sola cosa ci ha tenuto a sottolineare: non ci sono stati tradimenti.

Floriana e Federico: l’addio era scontato

L’addio tra Floriana e Federico era scontato. Già ai tempi di Temptation Island avevano avuto parecchi problemi. Angelica aveva chiesto per ben due volte il falò di confronto, poi aveva deciso di dare una seconda possibilità al fidanzato. Dopo il programma delle tentazioni sono arrivati una serie di tira e molla che oggi li hanno portati a dividersi – forse – per sempre.