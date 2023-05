Temptation Island, Raffaella Mennoia: "Ecco come ho scelto le coppie"

Dopo un anno di pausa, Temptation Island torna in televisione. L’autrice Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, ha svelato come ha scelto le coppie.

Temptation Island: parla Raffaella Mennoia

Temptation Island sta per tornare in televisione con una nuova stagione. L’autrice Raffaella Mennoia, intervistata da Uomini e Donne Magazine, si è sbottonata un po’, svelando come ha scelto le coppie del programma delle tentazioni. Anche questa volta, lo staff di Maria De Filippi ha analizzato al meglio i profili degli aspiranti partecipanti e li ha scelti dopo un’accurata analisi: ci sono voluti circa 2 mesi.

Temptation Island: anticipazioni sulle coppie

Raffaella ha confessato che il cast di Temptation Island è quasi al completo. D’altronde, manca pochissimo all’inizio del programma: la messa in onda è prevista per fine giugno, mentre le registrazioni dovrebbero partire negli ultimi giorni di maggio. La Mennoia ha raccontato:

“Sono tutte coppie in cui si nutrono sentimenti l’uno verso l’altra… ecco, c’è quasi sempre la coppia in cui sembra che ci sia chi ama di più e chi ama di meno. E quello che ama di più si chiede di solito ‘Mi amerà come lo amo io?’, ‘Mi tradirà?'”.

Anche se Raffaella non ha confermato o smentito, molto probabilmente, le coppie saranno composte solo da sconosciuti, mentre tra i tentatori e le tentatrici ci saranno volti noti.

Temptation Island: la formula è sempre la stessa

Raffaella ha ammesso di aver ricevuto molti messaggi da parte dei telespettatori. In tanti hanno avvertito la mancanza di Temptation Island, “quel sano divertimento e quella immedesimazione che coinvolgono un po’ tutti“. La Mennoia ha sottolineato che la formula del programma delle tentazioni è sempre la stessa, anche se “bisognerà capire com’è stato composto il gruppo… è da lì che parte tutto“.