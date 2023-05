Temptation Island: ecco quando partirà la decima edizione

Stanno ufficialmente per partire le registrazioni di Temptation Island. Il reality delle tentazioni dell’estate di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, tornerà dopo un anno di stop, ma quando? Ecco tutto ciò che sappiamo sulla nuova edizione del reality.

Tutto pronto per l’isola delle tentazioni: ecco quando partirà la decima edizione di Temptation Island

Cresce l’attesa di tutti gli appassionati del mondo reality. Dopo una stagione che ha regalato poche emozioni, tra un Grande Fratello sotto tono, un’Isola dei Famosi che stenta a decollare e Uomini e Donne che ha terminato la messa in onda con scarso appeal, il pubblico si chiede cosa porterà il piccolo schermo questa estate.

Temptation Island è infatti un format molto amato dal pubblico Mediaset, che negli anni ha visto passare numerose coppie del piccolo schermo e non solo, che si sono messe alla prova mettendo in discussione i propri sentimenti, per capire se si trattava di vero amore o di un fuoco di paglia.

Quanto bisognerà allora per rivedere in tv l’isola delle tentazioni? A dare lo spoiler è il settimanale Chi di Alfonso Signorini, che ha rivelato per certo come nella decima edizione del reality non saranno presenti coppie vip, ma soltanto di persone non appartenenti al mondo dello spettacolo. Eccezion fatta per i tentatori, in cui potremmo ritrovare qualche volto già noto.

Pronti con i telecomandi, perché la decima edizione di Temptation Island arriverà su Canale 5 a partire dal prossimo 26 giugno.