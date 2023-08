Temptation Island: Gabriela contro le tentatrici che la prendono in giro

Temptation Island 2023 è finito da qualche giorno, ma alcuni protagonisti continuano a far discutere. Nelle ultime ore, la fidanzata Gabriela Chieffo si è scagliata contro alcune tentatrici che l’hanno presa in giro nel corso di una diretta.

Tramite il suo profilo Instagram, Gabriela Chieffo si è scagliata contro alcune tentatrici di Temptation Island 2023. Sembra che due single si siano concesse una diretta social in cui le hanno riservato parole poco carine. La fidanzata ce l’ha soprattutto con Roberta De Grazia, colei che si è maggiormente avvicinata al suo compagno Giuseppe Ferrara.

Gabriela ha esordito:

“Mi sono arrivati tantissimi messaggi dove mi dicevano che Roberta, ossia ‘Candy Candy’, ieri faceva una diretta con le altre tentatrici del villaggio dove parlavano di Giuseppe e prendevano in giro me. Io non ho visto la diretta quindi non so nulla. Ma ci tenevo a dire che se così fosse stato, siamo tutti adulti e io a queste stupidaggini non mi abbasso. Se aspettate una risposta da me, a meno che non io non legga il mio nome, non risponderò mai. Non darò mai visibilità a chi sta in cerca solo di questo. Se c’è qualche problema, il mio Instagram è questo. Non ho bloccato nessuno. Mi contattino”.