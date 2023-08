L’ex tentatrice di Temptation Island, Greta Rossetti, ha risposto alle domande di alcune fan che le hanno chiesto se abbia paura che Mirko e Perla tornino insieme.

Temptation Island, Greta sull’ipotesi che Mirko e Perla tornino insieme

L’ultima edizione di Temptation Island, reality Mediaset condotto da Filippo Bisciglia, ha messo la parola fine alla relazione tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti, durata per oltre cinque anni. Al falò di confronto, la coppia si è separa e l’ormai ex fidanzato ha lasciato lo show insieme alla tentatrice Greta Rossetti. I due sembra facciano molto sul serio come dimostrano i tatuaggi di coppia, le foto romantiche e i baci in auto condivisi con i fan.

Nelle ultime ore, però, Greta ha risposto a un box di domande tramite le sue Instagram Stories. Alle fan che le hanno chiesto temesse che Mirko potesse, prima o poi, tornare insieme a perla, la ragazza ha risposto: “Ragazzi io non parlo mai delle relazioni altrui anche se, vuoi o non vuoi, mi ci trovo dentro. Non darò mai il mio giudizio perché non sono nessuno per farlo – ha sottolineato Greta Rossetti nelle sue Instagram stories”.

La risposta su Instagram

“Parlo per mia esperienza personale: ho avuto due relazioni importanti nella mia vita, una di cinque e una di quattro e vi dico che non si può dimenticare una relazione importante soprattutto quando c’è una convivenza”, ha continuato.

“Non ho paura che Mirko possa tornare con Perla perché sono fatta proprio io così nella mia vita. Cioè io è difficile che provo paure a livello sentimentale. Io mi godo il momento, sono una che vive molto alla giornata e cerco di dare tutta me stessa ad una persona. Quindi se quella persona lo apprezza ben venga, vedo un futuro con quella persona. Se altrimenti dovesse avere ripensamenti o prendere un’altra decisione, dove sta il problema? Siamo esseri umani e viviamo di emozioni e sentimenti. Basta sempre essere chiari nella vita e sinceri”, ha infine concluso Greta.