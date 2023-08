Il futuro di Barbara D'Urso: la nuova avventura in attesa di scoprire "che be...

La torre-alveare di Cologno è ormai un lontano ricordo che si perde nei tramonti da sogno che Barbara D’Urso condivide da tempo sui suoi canali social, in particolare su Instagram @barbaracarmelitadurso e su Twitter.

La conduttrice e attrice pubblica paesaggi e forme smaglianti da Vietri sul Mare, creando enorme suspance sul suo futuro lavorativo. A darne notizia è la stessa Barbarella che ha comunicato di aver dato vita a una nuova società con l’amica e imprenditrice Francesca Caldarelli.

Barbara D’Urso, nuova avventura per lei dopo l’addio a Mediaset

Sui profili ufficiali la ex conduttrice Mediaset condivide e comment da tempo contenuti e amarcord di una lunga carriera “dolceamara”, sempre in direzione ostinata e talvolta orgogliosamente contraria. L’abbiamo rivista sorridente e autoironica a Mattina in Famiglia, al fianco di Tiberio Timperi, ai tempi della Rai.

Provocante e seducente, ma anche protettiva con i “Ragaaazziii” al Grande Fratello, quando eredità il testimone di Daria Bignardi.

Ma anche interviste e confidenze dietro sipari e riflettori, nei panni di una mamma troppo premurosa o nelle vesti di “Una donna scomoda” sul piccolo schermo nel 2004, dopo l’iconico personaggio della Dottoressa Giò.

Insomma, non c’è una Barbara D’Urso e a breve ne scopriremo un’altra, in versione imprenditrice e talent scout.

La nuova Barbara D’Urso

Dimenticate la Lady Cologno che entra in studio in stile Miranda de “Il Diavolo veste Prada”. Sta per tornare la nuova Maria Carmela D’Urso. Il 30 maggio 2023, prima del terremoto scatenato da Pier Silvio Berlusconi l’artista aveva già aperto la pagina social di una nuova società che si chiama B&Fable, un’agenzia di eventi ad ampio respiro.

“Dalle amicizie vere possono nascere meravigliose e divertenti idee… Ed ecco qui la nostra, B&Fable Events, pronta per farvi sognare insieme a noi!”. Con queste parole è stato ribattezzato il sodalizio tra due amiche e socie: Barbara e l’imprenditrice Francesca Caldarelli.

“Con Francesca Caldarelli – rivela a Gente, Barbara D’Urso – ho creato un’agenzia di eventi straordinari che permette a chiunque di vivere esperienze davvero indimenticabili. Fin da piccola non mi è mai bastato fare 5 cose contemporaneamente”.

Barbara D’Urso in Rai?

A tutto questo si aggiungono nuovi percorsi e corteggiamenti. Già dalla prossima stagione televisiva Barbara D’Urso potrebbe essere “Ballerina per una notte” in pista su RaiUno, in casa di Milly Carlucci. Ma il sogno è quello di rivederla un giorno al fianco della Gialappa’s per riscoprire la sua vena comica. E chissà, magari scopriremo una volta per tutte “Che belva si sente” per l’operazione verità da Francesca Fagnani.