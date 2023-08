Greta Rossetti è la tentatrice di Temptation Island che è riuscita a far breccia nel cuore di Mirko Brunetti, portandolo via alla fidanzata Perla Vatiero. La ragazza è stata insieme ad un ex tronista molto corteggiato. Di chi si tratta?

Temptation Island: la tentatrice Greta è stata con un ex tronista

L’ultima edizione di Temptation Island si è conclusa con diverse rotture. Tra queste c’è quella tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Lui ha preferito lasciare il programma delle tentazioni con la single Greta Rossetti. Nel passato della tentatrice c’è stato un ex tronista molto conosciuto, che ha parlato proprio di lei tra le pagine del settimanale DiPiù Tv. Si tratta di Eugenio Colombo, ex di Francesca Del Taglia.

Eugenio Colombo parla di Greta Rossetti

Eugenio ha speso belle parole per Greta e ha sottolineato che non è una donna senza scrupoli. Ha dichiarato:

“Non è una rubamariti. È una ragazza che piace e che fa perdere la testa a tutti. Posso dire che è una brava ragazza. Lei lavora nell’azienda di famiglia come contabile. È sempre stata attratta dal mondo dello spettacolo. È una sognatrice ma ha i piedi ben piantati a terra. Tra me e lei c’era una forte attrazione, una sintonia. È stato un bellissimo rapporto. Lei è molto dolce, è una brava ragazza, anche se fisicamente è molto appariscente”.

Temptation Island: la tentatrice Greta non replica a Eugenio

L’ex tronista ha speso bellissime parole per Greta, ma lei ha preferito non replicare. Probabilmente, si sta godendo la neonata storia d’amore con Mirko. Cosa ne pensa Eugenio di questa sua relazione post Temptation Island? Colombo ha ammesso: