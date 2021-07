Temptation Island: le prime dichiarazioni di Ste e Claudia dopo l’uscita dal programma

Quali sono state la reazioni di Ste e Claudia dopo l'uscita da Temptation Island? Le parole dei due protagonisti in merito all'esperienza vissuta

Il loro matrimonio è praticamente alle porte, fissato per i primi agosto. Stiamo parlando di Claudia Venturini e Ste Socionovo, protagonisti dell’attuale edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia su Canale 5. La coppia aveva deciso di partecipare al reality dei sentimenti perché lei non si sentiva più sicura del loro rapporto.

Fin dalle prime puntate, la 26enne anconetana aveva del resto mostrato seri dubbi sul futuro compagno, arrivando a sostenere di non essere sicura di volerlo sposare. La ragazza aveva pronunciato frasi parecchio pesanti sul fidanzato, anche se poi al falò di confronto si è giustificata sostenendo di averle dette per ottenere da lui delle reazioni.

Claudia e Ste si confessano dopo il falò

Intervistata di recente dopo l’uscita dal programma insieme a Ste, Claudia ha dunque detto di sentirsi molto più sicura e serena: “Mi sento più tranquilla, perché ho tirato fuori tutti i pensieri che avevo.

Spero che le cose vadano per il verso giusto. […] Mi sono messa tanto in discussione. Ho ritrovato la parte spensierata di me che non sentivo più […]”.

Dal canto suo, Ste ha ribadito la solidità dei suoi sentimenti, ricordando alla sua dolce metà di averne sentito la mancanza giorno e notte: “Sentire quelle frasi brutte mi faceva impazzire.

[…]. Ogni giorno e in ogni circostanza mi mancava. Esco con più conferme di quelle che avevo e con la consapevolezza che avrò più fermezza. Adesso le andrò incontro, ma voglio gesti anche da lei”.