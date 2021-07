Temptation Island: Valentina e Tommaso hanno mentito al programma?

Un nuovo ciclone ha investito Valentina e Tommaso dopo Temptation Island: i due hanno mentito al programma tornando già insieme?

Nuovo colpo di scena per Temptation Island 2021, il reality dei sentimenti in onda su Canale 5 e condotto da Filippo Bisciglia. Sembra infatti che i super chiacchierati Tommaso e Valentina siano già tornati insieme dopo il tradimento del giovane con la tentatrice Giulia.

Se al falò di confronto i due concorrenti del format prodotto da Maria De Filippi erano usciti da single, ora nuove segnalazioni li vedrebbero di fatto ancora una coppia. Era stata nel dettaglio la fidanzata 40enne a prendere la drastica decisione, ma a quanto pare ci avrebbe già ripensato.

Valentina e Tommaso di nuovo insieme?

Nel video di presentazione, Tommaso e Valentina avevano raccontato di convivere a Roma, insieme alla madre di lui. Potrebbe dunque essere questa la seconda chance per il 21enne nonostante il tradimento? Durante il primo appuntamento di Temptation Island Valentina aveva parlato di gelosia patologica da parte del ragazzo, lanciando una sorta di grido d’allarme. Cosa accadrà ora?

Per avere informazioni certe bisognerà attendere l’ultima puntata del programma, dove saranno raccontate le vicende delle coppie in gioco al termine della loro esperienza nel resort sardo.

In tale arco di tempo ovviamente la tensione salirà alle stelle, insieme alla curiosità del pubblico di Canale 5. Intanto sul web molti affermano che la coppia abbia preso in giro Mediaset, dando vita a una bagarre che difficilmente si quieterà in breve tempo.