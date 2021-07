Temptation, Manuela su Stefano: “Avrei dovuto lasciarlo tempo fa”

Tra le coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island quella formata da Manuela e Stefano. Ecco cosa è successo.

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island, con la terza puntata della nuova edizione trasmessa lunedì 12 luglio 2021. Al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle coppie. Tra i protagonisti del programma la coppia formata da Manuela e Stefano, con la ragazza che si è lasciata andare ad uno sfogo che non è passato inosservato.

Ecco cosa è successo.

Manuela e Stefano a Temptation Island

La nuova edizione di Temptation Island è cominciata, con i telespettatori che hanno avuto modo di conoscere le coppie protagoniste. Tra queste quella formata da Manuela e Stefano.

Una coppia che è riuscita fin da subito ad attirare l’interesse del pubblico, con lei che si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate.

La presentazione di Manuela e Stefano

A scrivere al programma, ricordiamo, è stata lei che, nella clip di presentazione, ha affermato: “Sono Manuela, ho 31 anni, vengo da Brindisi e sono fidanzata con Stefano da 4 anni e mezzo. Ho deciso io di scrivere a Temptation Island perché non mi fido più di Stefano, dopo dei tradimenti che ho scoperto l’anno scorso. Sono tornata a vivere da sola, ho deciso di ricreami la mia indipendenza. Lui invece vive dalla madre.

Questa è la sua ultima possibilità per me”.

Manuela e Stefano, lei sempre più vicina a Luciano

Nel corso della terza puntata è stato mostrato un video, con Manuela che continua a sembrare in grande sintonia con Luciano. Manuela afferma che con il suo fidanzato non hanno mai ballato insieme, con Stefano che commenta: “Solo quello sai fare. Ci guadagno io a perderla. Sa fare solo la casalinga. Non sei indispensabile, sono 10 spanne più maturo di lei.

Volevo aggiustare la situazione, ci ho provato, ma io sto benissimo”.

Manuela e Stefano, lo sfogo di lei

Ma non solo, parlando con Luciano, Manuela dichiara: “Lui non sa quello che ha. Tutti dicono che sono una persona meravigliosa. La cosa più brutta è che si lamenta a letto e così mi fa passare la voglia. Ho capito di non aver mai fatto l’amore con lui. Lui non mi ha mai trattata da donna, non mi ha mai nemmeno fatto una sorpresa. Se dopo quattro anni non sei soddisfatto, la colpa è tua. Avrei dovuto lasciarlo tempo fa. Se non fossi venuta qua, non sarei mai uscita da questa situazione”.