Temptation Island torna sotto i riflettori, ma questa volta non per le coppie in crisi: al centro delle polemiche ci sono Marco Raffaelli e Valerio Ciaffaroni. Tra accuse, reazioni dei fan e commenti infuocati sui social, i due protagonisti dello show sono diventati improvvisamente l’argomento più discusso. Ma cosa è successo davvero? Ecco tutti i dettagli che stanno facendo discutere il pubblico.

Stagione da record per Temptation Island

La stagione, la più vista di sempre, si è chiusa giovedì 31 luglio 2025 con l’ultima puntata seguita da 4 milioni e 700mila telespettatori, in cui è stato svelato il futuro delle sette coppie in gioco: Sarah e Valerio, Denise e Marco, Maria Concetta e Angelo, Rosario e Lucia hanno scelto di separarsi, mentre Antonio e Valentina, Sonia B. e Simone, Alessio e Sonia M. hanno deciso di proseguire la loro storia insieme.

A poche settimane dalla conclusione del programma, i due romani Marco Raffaelli e Valerio Ciaffaroni si sono ritrovati al centro delle critiche per il comportamento tenuto nei confronti dei fan.

Temptation Island, Marco Raffaelli e Valerio Ciaffaroni al centro delle polemiche: cosa è successo

Nonostante la popolarità, Marco e Valerio sono stati travolti da una vera e propria bufera mediatica. Secondo alcune segnalazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, i due sarebbero stati avvistati in locali come Praja e Vega Club, dove avrebbero rifiutato foto e contatti con il pubblico, scatenando l’indignazione di una parte dei fan.

Valerio ha scelto di non commentare, mantenendo il silenzio, mentre Marco ha deciso di chiarire la sua posizione tramite un messaggio a CasaLollo, definendo “inesatta” la ricostruzione delle accuse e sottolineando di non aver mai negato un saluto o una foto a nessuno.