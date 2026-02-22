Tentata intrusione a Mar-a-Lago: sospetto ucciso durante intervento dei Servizi Segreti

Nella notte del 22 febbraio 2026 un giovane armato è stato ucciso da agenti al confine della proprietà di Mar-a-Lago: nessun protetto del Secret Service era presente e le autorità indagano sul movente

La notte del 22 febbraio 2026 si è verificato un grave episodio di sicurezza nella tenuta di Mar-a-Lago, a Palm Beach, quando un uomo sui vent’anni è stato ucciso dalle forze dell’ordine dopo essere entrato senza autorizzazione nel perimetro della residenza di Donald Trump. Secondo le ricostruzioni ufficiali, il sospetto era in possesso di quello che sembrava un fucile da caccia e di una tanica di carburante.

L’episodio è ora al centro di un’indagine federale coordinata dall’Fbi, dal Secret Service e dall’ufficio dello sceriffo della contea di Palm Beach.

Le autorità hanno precisato che al momento dell’intervento nessuna delle persone protette dal Secret Service si trovava a Mar-a-Lago: il presidente Trump era a Washington per la cena dei governatori. L’uomo è stato intercettato intorno all’1.30 della notte, nei pressi del cancello settentrionale della proprietà.

La dinamica dell’intervento

Secondo la versione diffusa dallo sceriffo della contea di Palm Beach, gli agenti intervenuti — due funzionari del Secret Service e un agente dell’ufficio dello sceriffo — hanno individuato il sospetto mentre trasportava una tanica e un fucile all’interno del perimetro di sicurezza. Agli ordini di posare le armi l’uomo avrebbe lasciato la tanica a terra ma, sempre secondo le autorità, ha sollevato il fucile in posizione di tiro, inducendo gli agenti a fare fuoco e a neutralizzarlo.

Coinvolgimento delle forze locali

Nel conflitto a fuoco è rimasto coinvolto il personale dell’ufficio dello sceriffo, che ha collaborato con gli agenti federali sul posto. Le autorità hanno riferito che nessun agente è rimasto ferito durante lo scontro. Gli ufficiali coinvolti saranno posti in aspettativa amministrativa fino al termine delle indagini, in linea con le procedure ufficiali.

Accertamenti e quadro investigativo

L’Fbi guida le indagini per chiarire il contesto dell’accaduto: gli inquirenti devono verificare il background dell’individuo, un eventuale movente e la legittimità dell’uso della forza. Le autorità hanno chiesto ai residenti della zona di controllare le registrazioni delle proprie telecamere di sorveglianza e di contattare gli investigatori in caso di immagini utili.

Identità e contatti con la famiglia

Fonti delle forze dell’ordine citate dai media americani indicano che il giovane era originario della North Carolina e che la madre aveva segnalato la sua scomparsa il giorno precedente all’episodio; l’identità non è stata resa pubblica in attesa della notifica ai familiari. Le verifiche proseguiranno per stabilire eventuali collegamenti o precedenti che possano spiegare il gesto.

Contesto e precedenti

Mar-a-Lago è tra le proprietà più sorvegliate associate al presidente e, dopo il ritorno di Trump alla Casa Bianca, la sicurezza della tenuta è stata rafforzata con pattugliamenti e sistemi di sorveglianza avanzati. Nonostante i controlli, intrusioni e minacce occasionali si sono verificate anche in passato, ma casi che si concludano con uno scontro a fuoco mortale restano rari.

Un episodio legato alla figura di Trump avvenuto l’estate del 2026 vide un uomo tener un fucile nascosto vicino a un campo da golf poco dopo il tentato assassinio del presidente durante un comizio in Pennsylvania; il sospetto, Ryan Routh, è stato in seguito condannato all’ergastolo per il tentato omicidio. Questo precedente evidenzia la continuità delle minacce che riguardano personaggi politici di alto profilo e la necessità di risposte rapide da parte delle forze di sicurezza.

Reazioni ufficiali

La Casa Bianca, tramite la propria portavoce, ha elogiato l’intervento dei servizi dicendo che il Secret Service ha agito con rapidità per neutralizzare una minaccia. Nel commento si è inoltre richiamata l’attenzione sulle attività continue delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza nazionale e i cittadini, inserendo il fatto in un più ampio dibattito politico sulla gestione delle risorse e delle autorizzazioni per le agenzie federali.

Le autorità continuano a lavorare per ricostruire con precisione la catena degli eventi e per valutare eventuali implicazioni legali e di sicurezza pubblica. L’indagine dell’Fbi rappresenta il passaggio cruciale per accertare se l’episodio sia stato un atto isolato o parte di un disegno più articolato.