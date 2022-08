Teresa Cilia e Salvatore si sono lasciati: sparite le foto e il segui

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si sono lasciati: lei cancella tutte le foto di coppia e toglie il segui al marito.

Un’altra coppia storica di Uomini e Donne si è detta addio. Stiamo parlando di Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, che già in passato hanno vissuto una profonda crisi matrimoniale. L’ex tronista, oltre a diversi sfoghi social, ha cancellato tutte le foto di coppia e ha tolto il segui a suo marito.

Teresa Cilia e Salvatore si sono lasciati

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si sono lasciati. Questo, almeno, è quanto si coglie dagli ultimi movimenti social della coppia. L’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciata andare a diversi sfoghi, poi ha cancellato tutte le foto in compagnia del marito e gli ha tolto il segui. I due, sposati dal 2016, hanno vissuto diverse crisi, l’ultima delle quali li ha visti vivere separati per un po’.

Lo sfogo di Teresa Cilia

Teresa, via Instagram, ha scritto:

“Un giorno mi perdonerò del male che mi sono fatta e del male che mi sono fatta fare. Mi stringerò così forte da non lasciarmi più. The End”.

La Cilia non ha fatto il nome di Salvatore, ma le sue parole sembrano destinate proprio a lui. Ha proseguito:

“Non voglio più inciampare in chi non ha voglia di crescere o in chi ha paura di amare. Ho bisogno di qualcuno che abbia bisogno di me e che pensi: ha mille difetti, ma nonostante tutto ne vale la pena”.

Teresa e Salvatore: divorzio in vista?

L’ex tronista di Uomini e Donne ha aggiunto:

“Ho bisogno di qualcuno che non devo sempre rincorrere, qualcuno che mi capisca”.

Mentre Teresa si è lasciata andare a diversi sfoghi, eliminando tutte le foto di coppia e il segui, Salvatore mantiene un basso profilo.

Di Carlo non ha eliminato da Instagram le foto con la moglie e non ha commentato in alcun modo le sue parole.