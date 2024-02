Stefano Bandecchi, ex presidente della Ternana e ora anche ex primo cittadino, manterrà la carica di segretario del partito di Alternativa popolare.

Si dimette il sindaco di Terni

Il sindaco era stato eletto nelle elezioni amministrative del 29 maggio 2023, dopo aver sconfitto al ballottaggio il candidato del centrodestra Orlando Masselli, con il 54,62% delle preferenze. L’imprenditore, fondatore dell’Università degli Studi Niccolò Cusano, ha annunciato le proprie dimissione attraverso un video condiviso sui canali social. “Ho già dato le dimissioni dalla carica di sindaco di Terni, attraverso questo video lo comunico a tutti i cittadini, così eviteranno di leggersi i giornali, che chissà quale stupidaggine potranno dire” ha dichiarato “Non è uno scherzo. Non posso fare il giardiniere quando volevo fare la guardia forestale. Mi hanno un po’ rotto tutti questi signori che mi girano intorno e che pensano di essere uguale a me“.

La decisione



Bandecchi rimane vago sulle ragioni che lo hanno portato a fare un passo indietro, indicando però che si tratti di motivi “di carattere politico“. “Così non correremo il rischio di avere a Terni una dittatura bandecchiana” ha commentato senza nascondere una vena polemica. Il patron dell’Unicusano ha tuttavia evidenziato che il suo percorso politico non si è concluso: “Io penserò alle Europee e ad altro“. “Terni non ha capito che aveva una grande opportunità, l’opposizione ma nemmeno la gente mia” ha aggiunto.

Terni verso nuove elezioni

L’imprenditore ha ora 20 giorni di tempo, dal momento dell’annuncio delle dimissioni, per ritirarle. In caso contrario verranno formalizzate e sarà nominato un commissario che guiderà la città umbra fino alle prossime elezioni. A meno di un anno di distanza dalle precedenti i cittadini ternani potrebbero essere chiamati nuovamente a votare per eleggere il sindaco.