Un’intensa attività sismica

Negli ultimi giorni, la zona dei Campi Flegrei, situata nei pressi di Napoli, ha registrato un’intensa attività sismica che ha destato preoccupazione tra i residenti. Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato a una profondità di 2.7 chilometri, seguito da una scossa di magnitudo 2.6. Questi eventi rientrano in uno sciame sismico che ha avuto inizio nelle prime ore del mattino, con quasi 20 scosse registrate dall’Osservatorio Vesuviano.

Le scosse avvertite dalla popolazione

Le scosse sono state avvertite non solo nei comuni limitrofi, ma anche in diversi quartieri di Napoli, in particolare ai piani alti degli edifici. La sensazione di instabilità ha generato ansia tra i cittadini, che si interrogano sulla sicurezza delle loro abitazioni e sulla possibilità di eventi futuri più gravi. Gli esperti sottolineano che, sebbene l’attività sismica sia preoccupante, è importante mantenere la calma e seguire le indicazioni delle autorità locali.

Monitoraggio e precauzioni

L’Osservatorio Vesuviano, parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), continua a monitorare attentamente la situazione. Le scosse registrate, con magnitudo variabile tra 1.1 e 1.4, indicano un’attività sismica in corso, ma non necessariamente un’imminente eruzione vulcanica. Gli esperti raccomandano ai residenti di rimanere informati e di seguire le linee guida di sicurezza in caso di terremoti. È fondamentale che la popolazione sia preparata e consapevole delle procedure da seguire in situazioni di emergenza.