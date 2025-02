Una scossa avvertita in tutta la Sicilia

Un forte terremoto di magnitudo 4.8 ha colpito le isole Eolie, in provincia di Messina, creando panico tra la popolazione. L’evento sismico è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che ha localizzato l’epicentro non lontano dall’isola di Alicudi, a una profondità di 17 chilometri. La scossa è stata avvertita distintamente anche in altre province siciliane, inclusa Palermo, dove molti cittadini si sono riversati in strada, spaventati dall’intensità del movimento tellurico.

Verifiche in corso e danni limitati

Fortunatamente, dalle prime indicazioni, non sembrerebbero esserci stati crolli o cedimenti a strutture ed edifici. Le autorità locali stanno effettuando verifiche per accertare la situazione e garantire la sicurezza della popolazione. Sebbene il terremoto abbia generato apprensione, i rapporti iniziali indicano che non ci sono stati gravi danni a cose e persone. Tuttavia, è fondamentale continuare a monitorare la situazione, poiché la terra continua a tremare nella zona.

Attività sismica nelle Eolie

Dopo la scossa principale, l’INGV ha registrato ulteriori eventi sismici nella stessa area, con magnitudo inferiori. La prima scossa, di magnitudo 2.7, è stata registrata a una profondità di 6 chilometri, seguita da una seconda scossa di magnitudo 2.5 a 4 chilometri di profondità e una terza di magnitudo 2.9 a 7 chilometri. Questi eventi sono comuni in una regione geologicamente attiva come quella delle Eolie, ma la popolazione è invitata a rimanere vigile e a seguire le indicazioni delle autorità competenti.