Terremoto di magnitudo 4.4 in Umbria: terrore e gente in strada ad Umbertide

Al momento non si segnalano danni e persone o cosa ma è stata brutta, terremoto di magnitudo 4.4 in Umbria: terrore e gente in strada ad Umbertide

La terra ha tremato in Italia pochi minuti fa e lo ha fatto in maniera tutt’altro che leggera, con una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 in Umbria: terrore e gente in strada ad Umbertide, ad est del cui abitato il sisma ha liberato la sua energia terribile con una scossa avvertita da moltissime persone. Da quanto si apprende l’intenso sisma Il sisma è stato avvertito alle 16.05 e ad una profondità di 10 chilometri fino a Firenze e Perugia.

Ma non solo: da quanto si apprende a seguito dei lanci dei media territoriali e nazionali quella forte scossa tellurica è stata avvertita da Firenze a Terni e Orvieto e secondo le testimonianze che giungono in questi minuti a Perugia molta gente è scesa in strada. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 4.4 è classificato come terremoto “leggero”e descritto nel modo seguente: oscillazioni evidenti per gli oggetti interni; i danni strutturali agli edifici sono rari. Al momento non si segnalano danni a persone o strutture ma la cernita è tutt’ora in corso e bisognerà attendere un primo screening serale.

La terra ha tremato fino in Abruzzo

La Sala operativa dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato l’evento che sarebbe stato avvertito non solo a Perugia ma perfino nelle province di Arezzo e Siena, ma anche a Teramo, in Abruzzo, a quasi duecento chilometri di distanza. Moltissimi cittadini hanno parlato del terremoto sui social.