Una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 è stata localizzata al largo della Grecia meridionale, in mare. Il sisma ha avuto una profondità corrispondente a 121 chilometri.

Terremoto di magnitudo 4.8 al largo della Grecia, l’epicentro è in mare

Nel tardo pomeriggio di venerdì 31 marzo, alle 19:05:17 ora locale, corrispondenti alle ore 18:05:17 ora italiana, l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 al largo della Grecia, con epicentro nel Mar Mediterraneo.

Il terremoto di magnitudo 4.8, secondo quanto segnalato dall’INGV, ha avuto un ipocentro di 121 chilometri e le coordinate geografiche corrispondenti a una latitudine di 37.2480 e longitudine pari a 24.0860.

Caratteristiche del sisma

Il terremoto è stato rilevato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 4.8 è classificato come terremoto “moderato” e, nonostante quello che ha riguardato la Grecia abbia avuto epicentro in mare, la scossa potrebbe comunque essere stata avvertita in modo lieve in corrispondenza della costa o sulle isole circostanti.

La scossa con epicentro nel Mediterraneo non hanno provocato danni a cose o persone e, a quanto si apprende, non è stata avvertita sulla terraferma.