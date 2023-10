Una nuova scossa di terremoto di forte intensità è stata registrata in Afghanistan, già devastato dal sisma della scorsa settimana.

Terremoto in Afghanistan: scossa di terremoto di magnitudo 6.3

Un nuovo forte terremoto si è registrato nell’ovest dell’Afghanistan, già devastato da un sisma la scorsa settimana, che ha provocato oltre mille morti. Secondo l’Istituto geologico degli Stati Uniti, la nuova scossa di magnitudo 6.3 è stata registrata a 30 chilometri da Herat, a una profondità di circa 8 chilometri. Al momento non ci sono notizie di eventuali vittime, ma la zona era già stata messa a dura prova.

Terremoto in Afghanistan: le scosse hanno raso al suolo interi villaggi

L’area è stata decisamente distrutta. Le scosse del 7 ottobre hanno completamente raso al suolo interi villaggi a Herat, in uno dei terremoti più distruttivi della storia recente del paese. Oltre il 90% delle persone morte una settimana fa erano donne e bambini, come hanno riferito i funzionari delle Nazioni Unite. E secondo quanto riferito da funzionari talebani, le vittime dei precedenti terremoti sono state più di 2.000 persone in tutta la provincia.