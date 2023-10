Terremoto in Grecia: scossa di magnitudo 4.7

Una forte scossa di terremoto si è verificata nel cuore della Grecia. L’Ingv ha segnalato un sisma di magnitudo 4.7, avvenuto nel Golfo di Corinto. L’evento si è registrato alle 11.59 ora italiana, ovvero 12.59 ora locale, ad una profondità di 10 km.

Terremoto in Grecia: non ci sono danni a persone o cose

Questa mattina, domenica 29 ottobre, alle 11.59 ora italiana, si è verificata una forte scossa di terremoto in Grecia, nel Golfo di Corinto, di magnitudo 4.7. Per il momento fortunatamente non si segnalano danni a persone o cose, nonostante il sisma sia stato forte.