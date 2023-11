Momenti di tensione e paura vissuti nella tarda serata di ieri, lunedì 27 novembre, nel Sud Italia e in particolare in Calabria. Intorno alle ore 22 è stata avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 in provincia di Reggio Calabria.

Scossa di terremoto in provincia di Reggio Calabria: magnitudo 2.8

Nel corso della serata di ieri, quando da poco erano passate le ore 22, è stata avvertita una scossa di terremoto in provincia di Reggio Calabria. In particolare, questo terremoto è stato verificato dalla Rete Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra la piana di Gioia Tauro e l’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. L’epicentro è stato localizzato tra i comuni di Molochio, Cittanova e lo Zomaro, mentre l’ipocentro è stato rilevato a 15.8km di profondità. Al momento, non si segnalano danni a cose o persone.

Gli altri terremoti in Calabria

Come sappiamo, la Calabria è una zona sismica e movimenti del terreno di questo tipo non sono così rari da riscontrare. L’ultimo sisma di una certa rilevanza che era stato percepito dalla popolazione calabrese risaliva al 7 novembre scorso: quando una scossa di magnitudo 3.0 si era abbattuta sulla città di Crotone. Anche in quel caso non c’erano stati danni ai cittadini.