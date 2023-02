Terremoto in Turchia, bambino di appena 10 giorni di vita estratto vivo dalle macerie con la madre

Terremoto in Turchia, bambino di appena 10 giorni di vita estratto vivo dalle...

Una madre e il suo bambino di appena 10 giorni di vita sono stati estratti vivi dalle macerie del terremoto in Turchia: è accaduto a Samandag.

Una nuova storia di speranza arriva dalle zone colpite dal terremoto in Turchia ed in particolare da Samandag, una città situata in provincia di Hatay, è qui che i soccorritori sono riusciti ad estrarre vivi dalle macerie un neonato di appena 10 giorni di vita e la madre.

Ecco tutti i dettagli.

Terremoto in Turchia, bambino di 10 giorni estratto vivo dalle macerie con la madre

È un vero e proprio miracolo quello accaduto in Turchia. A distanza di circa quattro giorni dal terribile terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la Turchia e la Siria, una buona notizia arriva da Samandag, città turca che si trova in provincia di Hatay.

Secondo quanto riportato dalla BBC, i soccorritori sono riusciti ad estrarre vivi dalle macerie del terremoto un bambino di appena 10 giorni di vita e la sua mamma.

Terremoto in Turchia, salvo un neonato di 10 giorni e la madre: le immagini diventano virali sui social

È diventata in pochissimo tempo virale sui social l’immagine dei soccorritori che si prendono cura del piccolo Yagiz, il bambino di appena 10 giorni di vita che è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio andato distrutto a causa del terremoto che ha colpito la Turchia nella giornata del 6 febbraio 2023.

Nella foto che è diventata virale sui social, si vede il piccolo Yagiz avvolto in una coperta termica, mentre viene trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Terremoto in Turchia, salvata anche la madre del piccolo Yagiz: ecco i dettagli

I soccorritori sono riusciti a salvare e dunque ad estrarre viva dalle macerie del terremoto in Turchia anche la mamma del piccolo Yagiz. La notizia è stata condivisa su Twitter dal Sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, nella serata di giovedì 9 febbraio 2023 .

Secondo quanto riportato dalla BBC, attualmente non si hanno aggiornamenti precisi in merito allo stato di salute della mamma e del suo bambino.