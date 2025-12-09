Nella notte del 9 dicembre 2025, Montefredane, in provincia di Avellino, è stata interessata da una scossa di terremoto. L’epicentro è stato individuato a 11 chilometri di profondità e l’evento è stato percepito in diversi comuni dell’Irpinia, senza causare danni a persone o edifici. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Torna il terremoto in Irpinia: scossa rilevata a Montefredane nella notte

Nella notte tra l’8 e il 9 dicembre 2025, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha rilevato un terremoto di magnitudo M_L 3.0 in provincia di Avellino. L’evento si è verificato alle 00:01:23 ora locale, con epicentro individuato nel comune di Montefredane, a 40.9613 di latitudine e 14.8140 di longitudine. L’ipocentro, cioè il punto di origine sotterraneo della frattura, è stato stimato a circa 11 chilometri di profondità.

La scossa è stata percepita distintamente dai residenti locali, in particolare nei centri abitati dell’Irpinia, ma fortunatamente non sarebbero stati segnalati danni a persone o edifici.

Terremoto in Irpinia: scossa nella notte a Montefredane, scuole chiuse

A seguito del terremoto di magnitudo 3.0 registrato la notte del 9 dicembre a Montefredane, il sindaco ha deciso di chiudere le scuole del territorio per la giornata successiva, come misura precauzionale, per consentire controlli strutturali su tutti gli edifici pubblici.

Come riportato da Irpinia Oggi, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) e i tecnici del Comune, in collaborazione con le autorità competenti, hanno avviato le ispezioni sugli istituti scolastici, confermando che al momento non sono stati rilevati danni a persone o strutture.

“La priorità è la sicurezza dei cittadini, per questo abbiamo deciso in via precauzionale di chiudere le scuole e procedere con le verifiche tecniche sugli edifici pubblici e scolastici”.

Nella mattinata sono previsti sopralluoghi approfonditi da parte dei tecnici comunali. La cittadinanza è stata invitata a mantenere la calma e a seguire le comunicazioni ufficiali diffuse dal Comune.