Oggi, lunedì 8 dicembre, il Giappone è stato scosso da un violento terremoto, ricordando ancora una volta la fragilità della vita di fronte alle forze della natura. Situato lungo l’“Anello di Fuoco” del Pacifico, il Paese convive da sempre con il rischio sismico, sviluppando tecnologie avanzate, sistemi di allerta e una cultura della prevenzione tra le più raffinate al mondo.

Ecco tutti i dettagli.

È allarme tsunami: violentissimo terremoto di magnitudo 7.2 in Giappone. Gli aggiornamenti

Uun forte terremoto si è verificato al largo della prefettura di Aomori, in Giappone. Secondo la Japan Meteorological Agency (JMA), l’evento ha avuto una magnitudo preliminare di 7,2 e ha raggiunto un’intensità sismica di livello 6 superiore sulla scala massima di 7. L’agenzia ha immediatamente emesso un allarme tsunami per la costa orientale della prefettura.

L’epicentro del sisma sarebbe stato localizzato nel mare al largo di Aomori, a una profondità di circa 50 km, con coordinate geografiche 41.0 N e 142.3 E. Il terremoto ha colpito alle 23:15 ora locale giapponese (14:15 UTC), come riportato dalla JMA, che ha anche diffuso un allerta precoce per la popolazione della zona.

Parallelamente, l’INGV di Roma ha confermato la registrazione dello stesso evento, stimando una magnitudo di 7,4 e localizzandolo vicino alla costa orientale di Honshu, nel Mare del Giappone, a 57 km di profondità e coordinate 40.9324 N, 142.4270 E. Questo terremoto rappresenta uno dei più intensi degli ultimi anni nella regione e le autorità locali continuano a monitorare attentamente la situazione per eventuali scosse successive e per la sicurezza della popolazione.