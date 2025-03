Continua a salire il numero di morti e feriti in Myanmar dopo il terremoto di ieri di magnitudo 7.7. Ecco il bilancio aggiornato.

Terremoto Myanmar magnitudo 7.7: si scava sotto le macerie

Ieri il Myanmar, ex Birmania, è stato colpito da un catastrofico sisma di magnitudo 7.7. Nelle ultime 24 ore, inoltre, si sono verificate in tutto il Paese almeno altre 10 scosse di terremoto co magnitudo tra i 4.1 e i 4.5. Si continua intanto a scavare sotto le macerie nella speranza di trovare persone ancora vive, secondo un’analisi dell’Usgs si stima che ci sia una possibilità del 35 % che il numero delle vittime delle vittime sia tra i 10mila e i 100mila.

Terremoto Myanmar M 7.7, il drammatico bilancio aggiornato di morti e feriti

E’ in continuo aggiornamento il numero delle vittime e dei feriti dopo il catastrofico terremoto di magnitudo 7.7 che ieri ha colpito il Myanmar, scossa che si è avvertita anche in Thailandia. Al momento in cui scriviamo, il bilancio aggiornato dei morti è salito a oltre 1.000 vittime, mentre i feriti sono al momento circa 2.000. Imprecisato il numero dei dispersi. La giunta militare del Myanmar ha, ricordiamo, lanciato un appello urgente alla comunità internazionale affinché intervenga con aiuti umanitari.