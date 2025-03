Terremoto a Potenza, scossa avvertita anche in Puglia: evacuati scuole e uffici

Una scossa di terremoto magnitudo 4.2 ha colpito a Potenza oggi, avvertita anche in Puglia

Una scossa di terremoto magnitudo 4.2 ha colpito nella giornata di oggi Potenza, alle 10.01, avvertita nettamente anche a Matera, con segnalazioni anche in altre zone della Basilicata e in Puglia da Taranto, nella zona del Barese e del Foggiano.

Stando ai dati dell’Ingv, la scossa si sarebbe verificata a sei chilometri dal Comune di Vaglio a una profondità di 14,3 chilometri. Secondo i dati diffusi dall’Ingv sono Vaglio Basilicata, Potenza, Pietragalla, Cancellara, Brindisi Montagna i comuni dove la scossa è stata maggiormente avvertita. A seguito della scossa, molte persone sono scese in strada. “Potenza centro, sentita abbastanza forte anche se breve”, si legge in un commento su X. “A Filiano per i primi 2 secondi ho sentito il movimento ondulatorio, poi dopo era più che altro sussultorio. Forse qui sarà durato una decina di secondi al massimo”, scrive un altro utente.

Le prime segnalazioni arrivano da Marconia, Molfetta, Matera, Altamura, Cerignola, Gioia del Colle, dalla provincia di Salerno. Attualmente non sono pervenute notizie di danni a persone o cose, ma nel frattempo scuole e uffici sono stati evacuati a Potenza. Dopo la scossa gli studenti hanno lasciato gli istituti e molti dipendenti degli uffici pubblici e privati sono usciti dagli edifici e si sono riversati in strada.