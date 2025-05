Notte di paura a Roma per una scossa di terremoto: magnitudo e situazione att...

Notte di paura a Roma per una scossa di terremoto: magnitudo e situazione att...

Nella notte appena trascorsa, una scossa di terremoto a Roma ha riportato l’attenzione sul rischio sismico che caratterizza il nostro Paese. Il movimento tellurico, avvertito da numerosi cittadini, ha generato momenti di apprensione e decine di segnalazioni sui social e alle autorità competenti.

Terremoto a Roma nella notte: la paura dei cittadini

Numerosi cittadini, bruscamente svegliati dal movimento tellurico, hanno riferito di aver udito un forte boato seguito da una breve ma netta vibrazione del terreno.

L’evento sismico ha generato un’immediata reazione online, in particolare sulla piattaforma X, dove molti utenti hanno condiviso le proprie esperienze in tempo reale.

“Alle tre e mezzo mi si muove il lettone. Boh. Forse ho sognato. Poi scopro che c’è stato un terremoto sotto casa. Letteralmente.”

“Svegliata dal #terremoto poco fa. Sentito ai Castelli Romani.”

“#terremoto breve ma abbastanza intenso a Roma?”

“E ora chi dorme più? Comunque dalla scossa, sembrava di intensità maggiore.”

“Subito qui per confermare una breve scossa sentita a Roma?”.

Intanto, le autorità locali e la Protezione Civile stanno proseguendo con i consueti controlli e con il monitoraggio dell’area per verificare eventuali repliche e garantire la sicurezza della popolazione.

Terremoto a Roma nella notte: magnitudo, epicentro e situazione aggiornata

La terra ha tremato nella notte nel quadrante sud-est della provincia di Roma, precisamente nell’area compresa tra i Castelli Romani meridionali e i Monti Prenestini, in prossimità della zona Casilina. Erano le 3:42 quando una scossa sismica è stata chiaramente avvertita da numerosi residenti, in particolare nei comuni di San Cesareo, Colonna, Labico e Palestrina.

Secondo quanto riportato dall’INGV, l’evento sismico di magnitudo 2.9 ha avuto epicentro a circa 3 chilometri a sud-est di San Cesareo, a una profondità di 10 chilometri, con coordinate geografiche 41.7965 di latitudine e 12.8158 di longitudine.

Nonostante la profondità dell’epicentro, la scossa è stata percepita in modo nitido per alcuni secondi, tanto da svegliare di soprassalto molti abitanti della zona. Numerose segnalazioni sono arrivate ai social e ai centralini delle autorità locali, anche se fortunatamente — stando alle prime verifiche — non si sarebbero registrati danni a edifici o infrastrutture.