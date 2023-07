Terremoto in Turchia, sisma di magnitudo 5.5 a Kozan

La terra trema ancora in Turchia: un terremoto di magnitudo 5.5 ha colpito la zona di Kozan

Una forte scossa di terremoto è stata percepita dalla popolazione turca nella mattinata di oggi, quando in Italia erano le 7:44. La scossa, che secondo gli esperti è stata di magnitudo 5.5, è stata percepita chiaramente dalla popolazione, ma al momento non ci sono avvisi di danni a cose o persone.

La terra trema in Turchia, nel corso della mattinata del 25 Luglio, intorno alle ore 7 e 40 una forte scossa di terremoto ha messo paura ai cittadini della provincia di Adana. Il terremoto, secondo quanto spiegato dall’Afad, l’Autorità turca per la gestione delle emergenze, ha avuto epicentro nel distretto di Kozan a una profondità di 11.27 chilometri. La scossa è stata particolarmente violenta ed è stato avvertita chiaramente dalla popolazione, ma non ha causato danni a persone o cose.

La Turchia e la paura dei terremoti

Se pensiamo ad un terremoto in Turchia, la mente torna rapidamente ai fatti catastrofici dello scorso Febbraio quando un sisma di magnitudo 7.8 e un altro di potenza 7.5 sulla scala Richter avevano colpito pesantemente le province di Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ e Adana. In quel caso, gli effetti erano stati devastanti: 50 mila morti, 3 milioni sfollati e quasi 300 mila edifici distrutti.