Terribile infortunio per Westwood: la disperazione di compagni e avversari

Terribile infortunio per Ashley Westwood nella domenica di Pasqua. Compagni e avversari sono rimasti sotto shock per quanto accaduto.

La domenica di Pasqua della Premier League è stata segnata da un brutto episodio. Durante il match tra West Ham e Brunley si è verificato un terribile infortunio per Ashley Westwood, che ha scioccato tutti.

I presenti si sono resi subito conto che la situazione era molto grave e sicuramente il calciatore dovrà fare i conti con un lungo stop, con la speranza che la sua carriera non sia compromessa. La partita era molto attesa. Gli ospiti, dopo essere passati in vantaggio con Weghorst, hanno perso l’occasione del raddoppio, con Cornet che ha mancato un rigore. Ottimo punto per il Burnley che, però, deve pensare a quanto accaduto a Westwood.

Il 32enne centrocampista ha disputato 29 partite in stagione, ma purtroppo dovrà fare a meno di giocare per un periodo ancora da quantificare.

La disperazione di compagni e avversari

Il calciatore è andato incontro ad un terribile infortunio nella fase iniziale della partita. Intorno al 20′, Westwood si è scontrato con un avversario, Nikola Vlasic, e ha avuto la peggio. Il centrocampista ha provato a passare il pallone ad un compagno, ma l’impatto è stato devastante e la gamba destra si è girata in modo innaturale.

Le immagini sono impressionanti ed entrambi i calciatori si sono subito resi conto della gravità della situazione. Il giocatore del West Ham ha subito fatto numerosi segni per richiedere l’intervento dei sanitari. Sono rimasti tutti sotto shock, sia compagni che avversari, e tanti non hanno avuto il coraggio di guardare. Vlasic è stato sommerso dai sensi di colpa, perché ovviamente non aveva intenzione di fare del male all’avversario, ed è stato consolato dagli altri giocatori.

Westwood è stato portato via con la barella e si temono fratture scomposte alla gamba destra. Vlasic dopo diversi minuti ha proseguito il match, ma poi è stato sostituito.